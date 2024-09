Street Fighter: il film ha forse trovato il suo regista

L’adattamento cinematografico del famoso videogame di successo Street Fighter potrebbe aver trovato il suo nuovo regista.

Il film ispirato alla saga videoludica è da tempo in una sorta di standby produttivo, con un’ultima tappa legata all’addio dei suoi due registi Danny & Michael Philippou (qui la notizia), ma spesso accade in quel di Hollywood, la volontà degli studios prevarica qualsiasi difficoltà. A tal proposito, va ricordato che a fine giugno Sony Pictures ha scelto di fissare al 20 marzo 2016 la data di uscita (qui la notizia).

Detto questo, il super blogger Daniel Ritchman ha riferito che la Sony avrebbe trovato in Kitao Sakurai il nuovo regista di Street Fighter. Sakurai si è fatto apprezzare ad Hollywood per la regia del thriller Aardvark e per la commedia Bad Trip, entrambi i progetti abbastanza apprezzati dalla critica internazionale.

Trattandosi di una notizia non confermata, vi consigliamo di prenderla con le dovute attenzioni, ma anche di attendere nuovi aggiornamenti, magari ufficiali.

Street Fighter in breve

Street Fighter è uno dei franchise videoludici di combattimento più amati di sempre, ma anche tra i più longevi. Il primo storico capitolo è approdato nelle sale giochi nel 1987, raggiungendo il culmine col secondo straordinario capitolo nel 1991. Il franchise ha venduto 49 milioni di unità in tutto il mondo, con un nuovo capitolo, Street Fighter 6, in uscita il 6 giugno. Hollywood ha portato al cinema un adattamento nel 1994, il film divenne un piccolo cult per gli appassionati senza però diventare un successo clamoroso al botteghino, nel 2009 “Street Fighter: The Legend of Chun-Li” ha ottenuto discrete recensioni, ma è passato quasi inosservato al botteghino.

