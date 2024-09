Tanti fantastici poster dal film Joker: Folie à Deux

L’uscita al cinema di Joker: Folie à Deux è sempre più vicina, ma la campagna promozionale non sembra aver trovato fine.

Il nuovo film di Todd Phillips porta nuovamente Joaquin Phoenix al cinema nel ruolo celebre del Principe del Crimine di Gotham. Così come accaduto per il primo iconico film (questa la recensione di Joker), la critica ha accolto Joker: Folie à Deux (qui il trailer finale) con grande positività, a partire dalla sua presentazione ufficiale avvenuta in occasione dell’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui la lista dei vincitori di Venezia 81), dove non ha portato a casa premi, ma è stato apprezzato dalla stampa internazionale.

Ora, a pochissimi giorni dal suo esordio in sala, siamo lieti di mostrarvi una serie di poster ufficiali dalle migliori catene cinematografiche premium negli USA (IMAX, Dolby, 4DX, ScreenX).

Joker: Folie à Deux e le note di produzione

Joker: Folie à Deux è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

La Trama Ufficiale: In “Joker: Folie À Deux”, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

