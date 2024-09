L’attore e musicista Kris Kristofferson, famoso per l’iconico “A Star is Born“, morto.

Questa notte il the Hollywood Reporter ha annunciato che Kris Kristofferson è morto, l’attore e musicista aveva 88 anni, ed il decesso è avvenuto nella sua casa a Maui, Hawaii. Nel comunicato della famiglia si legge: “Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato per tutti questi anni, e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto“.

Kristofferson nei primi anni della sua gioventù si è dedicato al mondo dello sport, divenendo nel tempo una star del football e del rugby, vincendo tra l’altro anche un torneo di pugilato Golden Gloves mentre frequentava il Pomona College in California.

Dopo una breve parentesi nell’esercito, Kristofferson ha iniziato la sua carriera da musicista registrando nel 1969 “Me and Bobby McGee“, una ballata country poi ripresa da Janis Joplin due anni dopo. La carriera da musicista country gli ha portato la vittoria di un Grammy, seguito da altri prestigiosi premi. Nel 1985 è stato inserito nel prestigioso Songwriters Hall of Fame, ed è entrato nella Country Music Hall of Fame nel 2004; Nel 2014 ha ottenuto il Grammy Lifetime Achievement Award.

La musica nel sangue, e la recitazione nel suo DNA.

Kris Kristofferson ha avviato la sua carriera di attore con The Last Movie (1971) di Dennis Hopper. Nel 1974 ha partecipato al film “Alice non abita più qui” di Martin Scorsese, mentre ha affiancato Barbra Streisand per l’iconico remake di A Star is Born nel 1976, ed in quell’occasione ha portato a casa un Golden Globe come Miglior Attore.

Nel 1998 ha fatto parte del cinecomic Blade con Wesley Snipes, tornando per il sequel nel 2002. In totale Kris Kristofferson ha recitato in oltre 120 film, ultimo dei quali, nel 2016, è stato “Traded” di Timothy Woodward Jr..

Correlati