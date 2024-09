Le riprese di Jurassic World Rebirth sono terminate

Sono ufficialmente terminate le riprese di Jurassic World Rebirth, ennesimo capitolo della celebre saga Jurassic Park.

Il film riprenderà gli eventi dell’ultimo capitolo “Jurassic World: Il Dominio“, portando al centro dell’attenzione una storia ambientata ben cinque anni dopo, con nuovi protagonisti. Gareth Edwards, il regista impegnato dietro la macchina da presa, ha infatti avuto a disposizione la massima priorità da parte di Universal Pictures, ma anche un cast nuovo di zecca capitanato da Scarlett Johansson e Mahershala Ali.

Il nuovo capitolo è stato intitolato Jurassic World Rebirth (questa la notizia dell’annuncio), e questa è la sinossi ufficiale:

“Una squadra di temerari è impegnata nel recupero di campioni di DNA provenienti dalle tre creature più colossali, fra terra, mare e aria. Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più colossali presenti in quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici per la salute del genere umano”.

L’annuncio della fine delle riprese è stata confermata dal produttore Frank Marshall attraverso il solito post-social (lo trovate qui di seguito).

Jurassic World Rebirth e le note di produzione

Jurassic World Rebirth è stato diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produce attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che producono attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell hanno supervisionato il progetto per Universal Pictures.

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett, un’esperta di operazioni segrete incaricata di guidare una squadra in una missione top secret per mettere al sicuro il materiale genetico dei tre dinosauri più grandi del mondo. Jonathan Bailey interpreta il paleontologo Dr. Henry Loomis, con Mahershali Ali nel ruolo del caposquadra più fidato di Zora, Duncan Kincaid. Altri nel cast includono Rupert Friend nel ruolo del rappresentante della Big Pharma Martin Krebs e Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo di Reuben Delgado, il padre della famiglia civile naufragata.

Da tempo, invece, è oramai noto che il vecchio cast della saga non farà parte del nuovo film. La release del film è stata fissata per il 2 luglio 2025.

