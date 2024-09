John Ashton è morto, celebre il ruolo in Beverly Hills Cop

John Ashton, celebre attore noto per il ruolo del poliziotto John Taggart nella saga Beverly Hills Cop, è morto questo giovedì.

Il lunedì nero di Hollywood continua. Alcune ore dopo avervi parlato della morte di Kris Kristofferson (qui la notizia), siamo nuovamente qui a parlarvi di un’altra triste scomparsa. Il famoso caratterista John Ashton è morto, la notizia è stata confermata da più fonti, Empire incluso. La fonte spiega che il decesso è avvenuto nella giornata di giovedì a Fort Collins, Colorado, dopo una breve battaglia contro il cancro. L’attore aveva 76 anni.

Un rappresentate di John Ashton ha dichiarato:

“John era un marito, fratello, padre e nonno amorevole che mancherà profondamente a tutti coloro che lo hanno conosciuto. John lascia dietro di sé un’eredità di amore, dedizione e servizio. Il suo ricordo sarà per sempre custodito con cura da sua moglie, dai suoi figli, dai suoi nipoti, così come da suo fratello, dalle sue sorelle, dalla sua famiglia allargata e da tutti coloro che lo hanno amato. L’impatto di John sul mondo sarà ricordato e celebrato per le generazioni a venire”.

Nativo di Springfield, in Massachusetts, John Ashton ha iniziato la sua lunghissima carriera con piccoli ruoli in serie tv di successo, tra queste vanno ricordate quelle in “Dallas“, “MASH” e “Starsky & Hutch“. Nel 1984 è arrivata, però, la grande occasione: il ruolo dell’irascibile John Taggart in Beverly Hills Cop al fianco di Eddie Murphy gli ha donato la giusta visibilità, dando una spinta importante alla sua carriera; nel 2024, tra l’altro, aveva ripreso il suo ruolo nel nuovo capitolo dal titolo “Un piedipiatti a Beverly Hills – Axel F” (qui la nostra recensione). Con Robert De Niro, poi, ha partecipato al classico “Prima di Mezzanotte” nel 1988.

Tra gli altri film noti in cui Ashton era presente, vanno ricordati “The Adventures Of Buckaroo Banzai“, “Lonesome Soldier“, “Un meraviglioso batticuore” e “Gone Baby Gone“.

