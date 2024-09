Il circuito UCI Cinemas si prepara all’uscita nelle sale di Joker: Folie à Deux con omaggi e concorsi a premi. Ecco tutte le iniziative.

Il famoso Principe del crimine di Gotham (qui il trailer finale) si appresta a tornare al cinema con un secondo capitolo già osannato dalla critica. A tal proposito, UCI Cinemas ha avviato una serie di iniziative volte a premiare gli appassionati, tra omaggi e concorsi a premi. Si va dagli speciali artwork promozionali ad un anno di cinema gratis.

Ecco il comunicato stampa ufficiale:

Joker: Folie à Deux, il sequel del grande successo del 2019, sta per sbarcare sui grandi schermi italiani. Per l’occasione, il Circuito UCI Cinemas ha pensato ai fan della saga diretta da Todd Phillips con due iniziative dedicate.

Acquistando online il biglietto per le proiezioni in programmazione fino al 13 ottobre e registrandolo sul sito https://joker.ucicinemas.it/ gli spettatori parteciperanno all’estrazione di un anno di cinema, ovvero di 52 ingressi validi per la visione di film in 2D e 3D in tutte le multisala del Circuito. Un’occasione unica per vivere la magia del cinema nei multiplex UCI, che da sempre si impegnano a fornire un’esperienza cinematografica di altissimo livello.

Inoltre tutti coloro che acquisteranno tramite l’applicazione di UCI Cinemas o sul sito www.ucicinemas.it un biglietto per le proiezioni del 2 ottobre riceveranno in omaggio l’artwork del nuovo film, che vede ancora una volta protagonista l’Arthur Fleck di Joaquin Phoenix.

Ma non è tutto, perché UCI Cinemas ha previsto anche l’esclusivo artwork IMAX del film per gli spettatori che compreranno un biglietto per le proiezioni IMAX a UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e nella nuova sala a UCI Verona per una delle proiezioni dal 2 al 6 ottobre.

Joker: Folie à Deux e le note di produzione

Joker: Folie à Deux è stato co-scritto e diretto da Todd Phillips, l’altro co-sceneggiatore è Scott Silver. “Folie à Deux” è il termine che significa “psicosi condivisa” o “disturbo delirante condiviso”, il che è probabilmente un riferimento alla presenza di Harley Quinn nel film. Le riprese si sono tenute tra New York e Los Angeles. La data di uscita del film al cinema è fissata per il 4 ottobre 2024. In Italia dal 2 ottobre.

La Trama Ufficiale: In “Joker: Folie À Deux”, Arthur Fleck è recluso nel manicomio di Arkham in attesa di essere processato per i crimini commessi come Joker. Mentre lotta con la sua doppia identità, Arthur non solo scopre il vero amore, ma trova anche la musica che ha sempre avuto dentro di sé.

NEL CAST Joaquin Phoenix, premio Oscar per la sua interpretazione nel primo capitolo, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Zazie Beets.

Correlati