L’attore belga Mathias Schoenaerts è stato scelto come villain in Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei prossimi film del nuovo DC Universe.

Il film è stato annunciato dai due co-CEO di DC Studios (Peter Safran e James Gunn) lo scorso anno, come parte del più ampio DC Universe. Mentre Milly Alcock (House of the Dragon) è stata da tempo scelta come interprete principale, da quest’oggi Mathias Schoenaerts è salito a bordo del progetto come villain. La notizia è stata confermata questa mattina dal the Hollywood Reporter.

In particolare, la fonte spiega che l’attore belga apprezzato anche in The Danish Girl darà volto in Supergirl: Woman of Tomorrow lo spietato Krem of the Yellow Hills, uno spietato Kingsagent. Nei fumetti DC Comics, Krem uccide il padre di una giovane aliena, diventando preda di uno scontro epico proprio con Supergirl, dopo il ferimento del suo cane Krypto.

Le riprese del cinecomic DC inizieranno dal mese di gennaio 2025 nel Regno Unito, con una release fissata per il 26 giugno 2026 (qui il nostro ultimo aggiornamento).

Supergirl: Woman of Tomorrow e le note di produzione

Supergirl: Woman of Tomorrow vedrà Craig Gillespie in cabina di regia, mentre Ana Nogueira sta adattando la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022. La protagonista, come oramai noto da tempo, sarà interpretata da Milly Alcock, giovanissima interprete di Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon. Nel cast anche Mathias Schoenaerts.

Il film al momento del suo annuncio venne descritto da James Gunn così:

“Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”

