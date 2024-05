Supergirl: Woman of Tomorrow uscirà al cinema nel 2026

L’ampio progetto del nuovo corso DC Studios porterà al cinema nei prossimi anni anche la supereroina Supergirl, e più precisamente nel 2026.

Nella giornata di ieri Warner bros e DC Studios hanno fissato una data di uscita cinematografica per Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei tanti film che faranno parte dell’immenso franchise ricreato da James Gunn e Peter Safran (co-CEO di DC Studios). Deadline, a tal proposito, ha riferito che la data scelta è il 26 giugno 2026. Nessun altro dettaglio sul film è stato rivelato.

Supergirl: Woman of Tomorrow vedrà Craig Gillespie in cabina di regia, mentre Ana Nogueira sta adattando la sceneggiatura dalla serie di fumetti di Tom King del 2022. La protagonista, come oramai noto da tempo, sarà interpretata da Milly Alcock, giovanissima interprete di Rhaenyra Targaryen nella prima stagione di House of the Dragon (qui il trailer della seconda stagione).

Il film al momento del suo annuncio venne descritto da James Gunn così:

“Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”

