Milly Alcock sarà la Supergirl del nuovo DC Universe

L’attrice Milly Alcock vestirà i panni di Supergirl nel nuovo corso DC Studios targato James Gunn/Peter Safran.

La notizia è stata confermata nella notte attraverso un nuovo aggiornamento di Deadline. Apprezzata di recente con il ruolo della giovane Rhaenyra Targaryen in Game of Thrones – House of the Dragon, l’attrice Milly Alcock è stata scelta per dare volto alla nuova Supergirl nei prossimi film del DC Universe. La fonte ha riferito, inoltre, che la supereroina dovrebbe ottenere un cammeo già nei prossimi film (magari proprio in Superman: Legacy) prima di essere poi protagonista del suo film dal titolo “Supergirl: Woman of Tomorrow“.

Supergirl: Woman of Tomorrow si baserà sulla serie di fumetti di Tom King del 2022, illustrata da Bilquis Evely. Al momento nessun altro dettaglio su regia e casting è stato rivelato dallo studios. James Gunn un anno fa descriveva il film così:

“Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un bambino, e Supergirl, che è cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton e ha visto tutti quelli intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi venire sulla Terra quando era una ragazzina. Lei è molto più hardcore; non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere.”