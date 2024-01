Sam Wilson in Captain America: Brave New World vestirà i panni del nuovo Cap. E’ pertanto lecito chiedersi: “Come sarà il suo costume?”

Con una parte della sceneggiatura al momento sotto riscrittura ad opera di Matthew Orton (qui il nostro aggiornamento), il cinecomic Captain America 4 è tornato protagonista in rete grazie alla sua campagna di merchandising che, ovviamente, è pronta per offrire agli addetti ai lavori spunti interessante. Funko Pop, a tal proposito, ha offerto quello che sembra un primo sguardo al nuovo costume di Sam Wilson (Anthony Mackie) nel film.

Ad un primo sguardo, il costume del “nuovo Cap” sembrerebbe abbastanza diverso da quello indossato nel finale di The Falcon and the Winter Soldier; la linea è quella seguita per Steve Rogers (Chris Evans) in Avengers: Age of Ultron, modificato poi in seguito per lo scontro con Thanos nei due Avengers movie. Le ali, ovviamente, fanno parte del vecchio costume di Falcon, così come gli occhialini che, in questo caso, prendono il posto del classico caschetto utilizzato da Rogers.

Ricordiamo che Captain America: Brave New World è stato rinviato al 2025, e con esso anche la campagna promozionale. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in questo 2024.

Captain America: Brave New World – Regia, cast, trama.

La regia è stata curata da Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. Matthew Orton ha anche partecipato alla sceneggiatura.

NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.