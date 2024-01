Madame Web: il poster IMAX del nuovo film Marvel

Continua la campagna promozionale in vista del lancio nelle sale di Madame Web, ufficialmente il primo film Marvel del 2024.

Quest’oggi l’account IMAX su X (ex-Twitter) ha condiviso in rete il poster relativo al suo circuito cinematografico negli USA (lo trovate qui di seguito. In aggiunta Fandango ha anche diffuso il poster per il circuito 4DX (lo trovate in fondo alla pagina). Nei giorni scorsi, invece, Sony ha anche diffuso i characters poster di protagonisti di Madame Web, li trovate visitando questo nostro indirizzo.

Madame Web, come anticipato, sarà il primo dei tre cinecomic Marvel/Sony a fare il suo esordio in sala nel corso del 2024, gli altri saranno Kraven il Cacciatore e successivamente di Venom 3, le cui riprese sono attualmente ancora in corso.

Madame Web: regia, cast, trama.

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica. Nel cast ci saranno Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim, Celeste O’Connor, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott.

TRAMA: “Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Il film (qui il trailer) sarà distribuito nelle sale USA dal 16 febbraio 2024. In Italia dal 14 febbraio.

