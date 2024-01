Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il nuovo trailer del film

Sony Pictures ha condiviso in rete il nuovo trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il film in arrivo al cinema da aprile 2024.

Tra i film fantasy più attesi del 2024, il nuovo capitolo della famosa saga Ghostbusters si è mostrato quest’oggi al popolo della rete attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite, con la famiglia Spengler ancora più al centro dell’attenzione. Sony ha inoltre rivelato che Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà distribuito nelle sale italiane a partire dall’11 aprile.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, regia, cast, trama.

Il film è stato diretto da Gil Kenan, con Jason Reitman impegnato in cabina di produzione. Nel cast torneranno Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, con Ernie Hudson, Bill Murray e Dan Aykroyd di ritorno nei loro iconici ruoli. Tra i nuovi membri del cast ci sarà spazio per Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, e Emily Alyn Lind.

TRAMA: In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il film verrà distribuito nei cinema americani dal 22 marzo 2024. In Italia dall’11 aprile.