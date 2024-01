Box Office Italia: Povere Creature! vince un weekend ricco

L’onda lunga nelle nomination degli Oscars ha spinto Povere Creature! al primo posto del Box Office Italia nell’ultimo weekend di gennaio, ma buona anche la prova delle altre nuove proposte.

In un weekend molto ricco per il mercato cinematografico italiano, il nuovo film di Yorgos Lanthimos – forte delle 11 nomination agli Oscar 2024 – ha strappato una vittoria importante andando ben oltre le aspettative degli analisti. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, Povere Creature! (qui la nostra recensione) ha vinto il botteghino nazionale con un incasso stimato di 1,98 milioni di euro, ed una media per sala di poco sotto i 4 mila euro.

In seconda posizione l’esordio di I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno è valso un incasso di 1,94 milioni di euro, con una media per sala – la migliore della top ten – di 5400 euro. Quello della coppia artistica formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli è stato uno degli migliori esordi italiani degli ultimi anni, anche se in leggero calo rispetto all’esordio di “I 2 Soliti Idioti” del 2012 (2,51 milioni).

La terza piazza del podio è stata raccolta da un’altra nuova proposta, vale a dire “Tutti Tranne Te” (il trailer qui), il cui esordio è valso 1,2 milioni di euro. Pare Parecchio Parigi si è classificato al quarto posto con 840 mila euro, per un totale di 2,44 milioni. La top five è stata infine completata da Perfect Days, il cui incasso è stato 552 mila euro, per un totale di 3,79 milioni.