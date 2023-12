Sony Pictures è tornata a promuovere in rete l’uscita in sala di Tutti Tranne Te, la commedia romantica diretta dallo specialista Will Gluck.

Il trailer qui di seguito – rigorosamente in lingua italiana – mostra alcune sequenze inedite di un film che di certo aprirà il 2024 nel segno del romanticismo. Al centro della storia di due ragazzi che si ritrovano loro malgrado a fingersi una coppia perfetta per raggiungere ognuno il proprio scopo. I due protagonisti di Tutti Tranne Te sono Sydney Sweeney (qui nel trailer di Madame Web) e l’astro nascente Glen Powell.

Tutti Tranne Te: regia, cast, trama.

Tutti Tranne Te è stato diretto da Will Gluck (Easy Girl). La sceneggiatura è stata firmata da Will Gluck e Ilana Wolpert. Nel cast Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet e Rachel Griffiths. La release italiana è fissata per il 25 gennaio 2024.

TRAMA: Nella commedia Tutti tranne te Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.