L’emettinte Max ha rilasciato in queste ore il trailer di True Detective: Night Country, la quarta stagione della serie antologica targata HBO.

La quarta stagione sarà la prima in assoluto a non essere scritta da Nic Pizzolatto, creatore del marchio True Detective, al suo posto figura il nome di Issa López, autrice dell’osannato Tigers Are Not Afraid. Il duo protagonista sarà interpretato per l’occasione dalla premio Oscar Jodie Foster e Kali Reis. La premiere di Night Country è attesa su Max dal 14 gennaio.

True Detective: Night Country – Regia, cast, trama.

La quarta stagione non è stata sviluppata da Nic Pizzolatto, il cui nome però figura tra i produttori esecutivi, in compagnia di Barry Jenkins (Moonlight), Adele Romanski e Mark Ceryak. La sceneggiatura è stata firmata da Issa López (Tigers Are Not Afraid) e Alan Page Arriaga (Shining Girls), con la López che ha anche diretto l’episodio pilota. Nel cast, con Jodie Foster e Kali Reis, anche John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw e Anna Lambe.

TRAMA: Quando la lunga notte invernale cala su Ennis, in Alaska, i sei uomini che lavorano presso la Tsalal Arctic Research Station scompaiono senza lasciare traccia. La detective Liz Danvers e la detective Evangeline Navarro dovranno affrontare l’oscurità che portano dentro loro stesse e scavare nelle tormentose verità che giacciono sotto il ghiaccio eterno

La serie sarà presentata in anteprima il 14 gennaio 2024 su Max.

Il poster di True Detective: Night Country.