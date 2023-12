Halo: teaser trailer e trama dalla seconda stagione

Paramount+ ha rilasciato in queste ore la versione italiana del teaser trailer della seconda stagione di Halo, la serie ispirata dal famoso videogame.

Il teaser trailer è stato mostrato in anteprima mondiale durante il panel Paramount+ al CCXP di San Paolo, offrendo anche un aggiornamento riguardo la data di lancio in piattaforma, ossia l’8 febbraio 2024 con i primi due episodi. Di seguito vi proponiamo il suddetto teaser trailer, ma anche tutte le informazioni di produzione aggiornate.

Halo: regia, cast, trama.

Diretta dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (Brave New World), la serie si svolge nell’universo che ha debuttato nel 2001 con il lancio del primo gioco HALO per Xbox®. Drammatizzando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie HALO intreccia storie personali profondamente delineate con l’azione, l’avventura e una visione del futuro fortemente immaginaria.

HALO è prodotto da SHOWTIME® in associazione con 343 Industries e Amblin Television. La seconda stagione di HALO è prodotta da David Wiener insieme a Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Kiki Wolfkill è produttore esecutivo per Xbox/343 Industries, con Otto Bathurst e Toby Leslie per One Big Picture e Gian Paolo Varani. La serie è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution.

HALO ha come protagonisti Pablo Schreiber (American Gods) nel ruolo di Master Chief, Spartan-117 e Natascha McElhone (Californication) nel ruolo della dottoressa Halsey, che in questa stagione sono anche produttori. Altri membri del cast che ritornano sono Jen Taylor (serie di giochi HALO, RWBY) nel ruolo di Cortana, Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) e Danny Sapani (Penny Dreadful).

Le nuove aggiunte al cast di questa stagione includono Joseph Morgan (Vampire Diaries, The Originals) e Cristina Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup). Morgan si unisce alla serie nel ruolo di James Ackerson, un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell’Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell’UNSC. Rodlo è Talia Perez, un caporale specializzato in linguistica per un’unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell’UNSC e una recluta relativamente nuova che non ha ancora visto un vero combattimento. Laera (Fiona O’Shaughnessy), che ritorna dalla prima stagione, è la confidente, moglie e partner di Soren. Il figlio di Soren e Laera, Kessler (Tylan Bailey), ha avuto un’infanzia relativamente tranquilla, anche se insolita, crescendo sulle macerie.

HALO sarà presentata in anteprima mondiale con i primi due episodi giovedì 8 febbraio 2024, in tutti i paesi in cui Paramount+ è disponibile.