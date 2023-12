Paramount+ ha presenziato questa sera al CCXP offrendo al pubblico presente il primo trailer della seconda stagione di Halo.

Ospiti sul palco in quel di San Paolo, lo showrunner David Wiener, la star Pablo Schreiber e il nuovo membro del cast Joseph Morgan. Oltre al trailer, i protagonisti hanno anche rivelato che i nuovi episodi di Halo andranno in onda a partire dall’8 febbraio 2024.

Tra i nuovi membri del cast, oltre a Jophen Morgan, nei panni dell’agente James Ackerson, anche Cristina Rodlo interpreterà Talia Perez, una nuova recluta e caporale specializzata in linguistica per un’unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell’UNSC.

La descrizione dei nuovi episodi:

Nella seconda stagione, Master Chief John-117 guida la sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena conosciuta come Covenant. Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave per la salvezza dell’umanità, o la sua estinzione: l’Halo.

Halo: regia, cast, trama.

In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo è stata co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner della prima stagione, Kyle Killen e Steven Kane. La seconda stagione ha visto come showrunner David Wiener.

Pablo Schreiber (“American Gods”) interpreta Master Chief, un membro di un gruppo di supersoldati conosciuti come Spartans, con Jen Taylor che riprende il suo ruolo dalla serie di videogiochi come compagna AI di Master Chief, Cortana. Anche Danny Sapani (“Penny Dreadful”), Olive Gray (“Half Moon Investigations”) e Charlie Murphy (“Peaky Blinders”) saranno i personaggi abituali della serie.

Il cast include anche Natascha McElhone (“Californication”), il candidato all’Emmy Bokeem Woodbine (“Fargo”), Shabana Azmi (Fire ), Bentley Kalu ( Avengers: Age of Ultron ), Natasha Culzac (“The Witcher”), Kate Kennedy ( “ Catastrofe”) e Yerin Ha ( Reef Break ).

TRAMA: Prodotta da 343 Industries e Amblin Television, la serie racconta “un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena conosciuta come Covenant”.