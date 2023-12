Il conto alla rovescia che porterà in rete il primo trailer di Godzilla x Kong: The New Empire è oramai giunto al termine, intanto sono state rilasciate quattro nuove foto.

Ci siamo quasi, Warner Bros e Legendary Pictures si apprestano a diffondere il rete l’atteso trailer di Godzilla x Kong: The New Empire, il nuovo capitolo della colossale saga nota come MonsterVerse. Le immagini in questione – diffuse attraverso i canali social di IGN – mostrano Kong, i nuovi “eroi umani”, ma anche quella che sembra una sorta di culla rigenerativa di Godzilla. Nessuna traccia del villain misterioso del film.

Godzilla x Kong: The New Empire, regia, cast e trama.

Il film è stato diretto da Adam Wingard, scritto da Simon Barrett, e interpretato da un cast di ritorno che include artisti del calibro di Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Nel cast anche Dan Stevens, Fala Chen. Producono per la Legendary Pictures Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull, e Jon Jashni, mentre Warner Bros. distribuirà la pellicola a livello mondiale. L’uscita nelle sale è fissata per il 12 aprile 2024.

TRAMA: Quest’ultimo ingresso nel franchise Monsterverse segue l’esplosiva resa dei conti di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura cinematografica, che mette l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza — e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati all’umanità per sempre.