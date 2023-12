Come da promessa, Max poco fa ha presenziato al Comic Con Experience di Sao Paolo per presentare il teaser trailer di House of the Dragon 2.

Oltre alle primissime immagini dalla seconda stagione, il teaser trailer ha anche offerto un primo sguardo ai nuovi membri cast, ovvero Clinton Liberty nei panni di Addam di Hull, Jamie Kenna nei panni di Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett nei panni di Ulf, Tom Taylor nei panni di Lord Cregan Stark e Vincent Regan nei panni di Ser Rickard Thorne.

La seconda stagione, inoltre, vedrà la presenza di altri nuovi attori: Abubakar Salim nei panni di Alyn of Hull, Gayle Rankin nei panni di Alys Rivers, Freddie Fox nei panni di Ser Gwayne Hightower e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

I nuovi episodi di House of the Dragon si concentreranno sull’epica guerra tra i Targaryen e gli Hightower dopo il folle finale della prima stagione che ha visto la morte del principe Lucerys Velaryon per mano del principe Aemond Targaryen.

House of the Dragon: regia, cast, trama.

La serie tv ha visto come showrunner Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione conterà su 8 episodi.

NEL CAST Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.

TRAMA: La serie è basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon racconta la storia di Casa Targaryen.

House of the Dragon arriverà su Sky dall’estate 2024.