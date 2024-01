Il cast di Thunderbolts ha subito nelle ultime ore un nuovo cambio in corso d’opera, e questa volta riguarda Ayo Edebiri.

Da tempo collegata al ruolo dell’assistente personale di Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), l’attrice ha dovuto lasciare a causa di conflitti di programmazione, un po’ come già accaduto per Steven Yeun, poi sostituito in corso d’opera da Lewis Pullman. Il sito SuperHeroHype, però, rivela che i Marvel Studios hanno già trovato la sostituta che risponde al nome di Geraldine Viswanathan, attrice di recente apprezzata nella serie “Miracle Workers”.

Thunderbolts: regia, cast, trama.

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan. Il film arriverà nelle sale dal 25 luglio 2025.

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.