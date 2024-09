Un bizzarro esperimento nel trailer del cartoon Dog Man

Universal Pictures ha presentato ieri il trailer di Dog Man, il nuovo cartoon di casa Illumination Entertainment.

Il film diretto da Peter Hasting (Capitan Mutanda) è liberamente ispirato al fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times, e racconta di uno speciale eroe poliziotto che è per metà umano e per l’altra metà cane, per l’appunto il cui nome è “Dog Man”. Ecco la trama ufficiale:

Quando un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano vengono feriti insieme sul lavoro, un intervento chirurgico strampalato ma salvavita fonde i due e nasce Dog Man. Dog Man ha giurato di proteggere e servire, ma anche di andare a recuperare, sedersi e rotolare.

Mentre Dog Man abbraccia la sua nuova identità e si sforza di impressionare il suo capo (Lil Rel Howery, Get Out, Free Guy), deve fermare le cattive azioni del supercattivo felino Petey il gatto (Pete Davidson; Saturday Night Live, The King of Staten Island). L’ultimo piano di Petey è clonare se stesso, creando il gattino Lil Petey, per raddoppiare la sua capacità di intraprendere azioni criminali. Le cose si complicano, però, quando Lil Petey stringe un legame inaspettato con Dog Man.

Quando Lil Petey cade nelle grinfie di un nemico comune, Dog Man e Petey uniscono a malincuore le forze in una corsa contro il tempo ricca di azione per salvare il giovane gattino. Nel frattempo, scoprono il potere della famiglia (e dei gattini!) di unire anche i nemici più ostili.

Dog Man e le altre note di produzione

Dog Man è interpretato anche da Isla Fisher (2 single a nozze, Rango) nel ruolo della reporter televisiva Sarah Hatoff; Poppy Liu (Hacks, Afterparty) nel ruolo dell’assistente di Petey, Butler; il candidato all’Emmy Stephen Root (Barry, King of the Hill) nel ruolo del nonno; Billy Boyd (il franchise del Signore degli Anelli, Il Figlio di Chucky) nel ruolo del cameraman di Sarah, Seamus; e il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Ricky Gervais (The Office, Extras) nel ruolo del pesce Flippy.

Dog Man è diretto dal vincitore dell’Emmy Peter Hastings (Le epiche avventure di Capitan Mutanda, Kung Fu Panda: Mitiche Avventure), i cui crediti includono le innovative serie animate Animaniacs e Migliolo e Prof. Il film è prodotto da Karen Foster (Spirit – Il Ribelle), che è stata co-produttrice di Dragon Trainer della DreamWorks Animation.

Dog Man della DreamWorks Animation sarà distribuito prossimamente dalla Universal Pictures.

Dog Man, note dal romanzo

Lanciata nel 2016 da Dav Pilkey – autore del bestseller numero 1 al mondo e pluripremiato illustratore dei libri di Capitan Mutanda – la serie Dog Man Scholastic comprende ora 12 libri. La serie ha superato i 60 milioni di copie stampate ed è stata tradotta in 47 lingue. Anche Cat Kid Comic Club, uno spin-off di Dog Man lanciato nel 2020, ha raggiunto le vette delle classifiche dei bestseller in tutto il mondo. Il libro più recente di Dog Man, Dog Man: Ventimila pulci sotto i mari, è stato il primo libro per bambini più venduto negli Stati Uniti nel 2023, in tutti i formati e per tutte le età. Il nuovo libro di Pilkey della serie Dog Man, Dog Man: Big Jim Begins, uscirà il 3 dicembre 2024.

