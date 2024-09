Wolfs – Lupi Solitari, il nuovo trailer del film Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in rete il nuovo trailer italiano di Wolfs – Lupi Solitari, il film che mette insieme la coppia da sogno Clooney-Pitt.

Il film, come noto, è reduce dalla presentazione ufficiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (trovate qui i vincitori di Venezia 81), dove ha raccolto una serie di critiche positive. Inizialmente impostato per una release teatrale, Wolfs – Lupi Solitari uscirà direttamente su Apple TV+, a partire dal 27 settembre 2024. A pochi giorni dall’esordio in piattaforma, ecco che spunta il nuovo esilarante trailer italiano.

Wolfs – Lupi Solitari e le note di produzione

Nel film Apple Original diretto da Jon Watts, Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un’importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi (Pitt), i due “lupi solitari” si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme. Nel corso di una notte esplosiva, scoprono che la faccenda sta per sfuggirgli di mano in modo completamente inaspettato… dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per portare a termine il lavoro.

Oltre ai già citati George Clooney e Brad Pitt, completano il cast anche Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind e Zlatko Burić.

Proveniente dagli Apple Studios, “Wolfs – Lupi solitari” è scritto e diretto da Watts (“Spider-Man: No Way Home”) e prodotto in collaborazione con la Smokehouse Pictures di George Clooney e la Plan B Entertainment di Brad Pitt insieme ai produttori Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Grant Heslov, George Clooney e Dianne McGunigle.

Correlati