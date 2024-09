Doveva essere il weekend da trionfo per Transformers One, ed invece il Box Office USA è andato, ancora una volta, a Beetlejuice Beetlejuice.

Nonostante le ottime recensioni (CinemaScore “A” e 75% su Rotten Tomatoes), ed una partenza ottima nelle anteprime (qui il nostro articolo), il primo film animato della saga Transformers non è andato oltre i 25 milioni di dollari all’esordio, e pertanto ha perso il primo posto del botteghino nazionale, seppur di pochi milioni. Transformers One è stato proiettato in 3978 sale del Nord America, con una buona dose di sale IMAX.

Secondo la stampa americana (qui l’approfondimento del the Hollywood Reporter) le ragioni di questa “falsa partenza” sarebbe dovuta al target di pubblico scelto da Paramount Pictures. Di fatto, la scelta di puntare ad un più generico “PG” (per tutti), rispetto ad un più che idoneo “PG-13” (vietato ai minori di 13 anni non accompagnati), ha frenato lo zoccolo duro dei fan, portando commenti negativi sui social, e quindi ad una sorta di frenata al botteghino. Ciononostante, Transformers One, come anticipato, è stato osannato dalla critica, e questo potrebbe spingere il film ad ottenere gambe lunghe nel corso delle prossime settimane.

Chi ha approfittato di questa situazione è stato Beetlejuice Beetlejuice che, per il terzo weekend di fila, ha ottenuto la prima posizione del Box Office USA, e senza neppure un enorme sforzo. Il film di Tim Burton, infatti, ha chiuso in testa con un incasso stimato di poco sopra i 26 milioni di dollari, ed ora vola con un incasso complessivo di 226,8 milioni. A livello mondiale, Beetlejuice 2 ha superato quota 300 milioni (329,7 milioni per la precisione).

Speak No Evil, o meglio la versione USA del film, ha chiuso in weekend in terza posizione con un nuovo incasso da 5,9 milioni di dollari, per un totale di 21,5 milioni, ben oltre i 15 milioni del budget iniziale. L’horror con Halle Berry dal titolo Never Let Go ha esordito in quarta posizione con 4,5 milioni di dollari, mentre l’osannato The Substance ha esordito in sesta posizione con soli 3,1 milioni di dollari, dietro il solito Deadpool & Wolverine con 3,9 milioni di dollari (totale 627,2 milioni).

