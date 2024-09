Box Office USA: ottime anteprime per Transformers One

Transformers One è il primo film animato della celebre saga ispirata ai robottoni della Hasbro, ed il pubblico USA sembra interessato a celebrare il suo arrivo in sala.

Deadline poco fa ha riferito che il film di Josh Cooley ha incassato 3,3 milioni di dollari tra proiezioni per i fan (mercoledì) e classiche anteprime (giovedì). Statistiche recenti alla mano, lo score maturato è più alto rispetto ad altri film per famiglie, quali “IF” della Paramount (1,75 milioni di dollari), The Garfield Movie (2,3 milioni di dollari) e persino rispetto allo spin-off live-action di Transformers dedicato a Bumblebee, che ha incassato 2,15 milioni di dollari.

Considerando le buone recensioni (75% su Rotten Tomatoes ed un 5 su 5 via PostTrack), l’esordio nel weekend di Transformers One (qui il trailer finale) potrebbe raggiungere quota 40 milioni di dollari, direttamente in testa al Box Office USA. Sarà nostra premura aggiornarvi nei prossimi giorni sul suo cammino.

Nella giornata di ieri, inoltre, si sono tenute anche le anteprime di Substance (qui il trailer), l’ottimo film con Demi Moore, le quali hanno fruttato 512 mila dollari, tra spettacoli del mercoledì in 785 cinema e anteprime in 1.455 cinema la scorsa notte. Viste le ottime recensioni, il film potrebbe raccogliere una cifra molto vicina ai 5 milioni entro domenica.

Correlati