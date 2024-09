Premio SOLINAS: i vincitori dell’edizione 2024

Lo scorso 21 settembre sono stati assegnati i premi ai vincitori dell’edizione 2024 di Premio Solinas.

Giunta alla sua 39° edizione, il Premio Solinas ha offerto ai presenti, ospiti, tanto cinema di qualità ed in generale tre giorni di incontri, sessioni di pitch, proiezioni e master class nel meraviglio scenario di La Maddalena.

A sorpresa quest’anno, la Giuria del Premio Franco Solinas – composta da Carla Altieri, Alessia Barela, Gabriella Buontempo, Luca Cabriolu, Paola Casella, Teresa Cavina, Francesco Cenni, Francesca Cima, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Valentina Gaddi, Daniela Gambaro, Laura Grimaldi, Antonella Lattanzi, Francesca Longardi, Laura Luchetti, Ilaria Macchia, Francesca Mazzoleni, Davide Orsini, Fabio Paladini, Camilla Paternò, Cristiana Paternò, Giannandrea Pecorelli, Vanessa Picciarelli, Laura Pugno, Domenico Rafele, Paola Randi, Fabrizia Sacchi, Federico Scardamglia, Roberto Scarpetti, Serena Sostegni, Michela Straniero, Gianni Tetti, Massimo Torre, Ines Vasiljevic e Lorenzo Vignolo – ha premiato con un ex-aequo tre progetti per testimoniare la qualità e la diversità delle voci e delle storie presentate.

Due , di Vittoria Paglino e Pierpaolo Moscatello, ha conquistato la giuria con la delicatezza del suo racconto di un legame familiare poco esplorato dal cinema italiano: quello tra un fratello e una sorella gemelli. La motivazione della giuria ha descritto con poetica precisione l’intensità di un primo bacio tra i due protagonisti, un momento tenero che racchiude l’inizio di una comprensione più profonda della vita, della distanza e dei compromessi. Un amore puro, disinteressato, che attraversa 25 anni di esistenze raccontato con immagini che trasmettono tutta la complessità di questo legame.

Latte , di Alessandro Padovani e Lorenzo Bagnatori, si è distinto per il suo sguardo alternativo sulla maternità, una storia che tocca il cuore. Ambientato in una dura realtà montana dell'Italia di mezzo secolo fa, racconta l'amore tra una balia e un bambino non suo, dimostrando che il legame materno non è definito dal sangue, ma dall'amore. Con una scrittura vibrante e poetica, il film esplora anche il divario di potere tra ricchi e poveri, città e campagna, uomini e donne, in un'epoca non così lontana dalla nostra, rendendolo universale e toccante.

Nel fiume silenzioso, di Vincenzo Cascone e Lorenzo Ongaro, ha portato una ventata di energia con la sua commedia nera dal ritmo serrato. La storia di una commercialista veneta che si trova al centro di una rocambolesca vicenda criminale, ha fatto sorridere e riflettere allo stesso tempo. Il suo protagonista, irriverente e sottovalutata, diventa l'eroina inaspettata in una parabola di rivalsa sociale. Con intelligenza e astuzia, sfida le aspettative e mette in scacco i suoi avversari, simbolizzando la rivincita di tanti "underdog", capaci di conquistare il loro posto nel mondo.

Tre sono anche i vincitori del Premio Solinas Documentario per il Cinema 2024, realizzato in collaborazione con Apollo 11 – La Casa del Documentario. La Giuria – composta da Pedro Armocida, Fabrizio Berruti, Mattia Colombo, Enrica Colusso, Maurizio Di Rienzo, Annamaria Granatello, Gianfranco Pannone, Desideria Rayner, Marta Tagliavia, Giovanna Taviani e Tiziana Triana – ha assegnato il Premio Miglior Documentario per il Cinema di 4.000 euro a:

REMOTE CAMERA, di Greta De Lazzaris.

di Greta De Lazzaris. La Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini di 2.000 euro va a MORBÌN, di Ludovica Mantovan.

di Ludovica La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale al progetto DI CHI SONO I FIGLI di Giulia Di Maggio.

Il Premio Solinas Experimenta Serie 2024 – con la main sponsorship di Rai Fiction – ha raddoppiato il Premio con un ex-aequo che favorirà la realizzazione di due piloti per serie tv. La Giuria – composta da Isabella Aguilar, Federico Baccomo, Fabrizio Cestaro, Alessandro Corsetti, Emanuele Cotumaccio, Daria D’Antonio, Leonardo Ferrara, Annamaria Granatello, Guido Iuculano, Ilaria Macchia, Matteo Porru – ha premiato due progetti che, pur sviluppandosi con toni estremamente diversi, mettono al centro della narrazione figure femminili alla ricerca della verità e della propria identità. I due vincitori si sono distinti per la capacità di portare avanti storie con una visione personale e innovativa, confermando il ruolo fondamentale delle serie nel panorama audiovisivo contemporaneo.

SOLUZIONE ALLA INVERNIZIO, di Michela Nuti , Gemma Pistis e Niccoló Gangi De Thierry

di Michela , Gemma e Niccoló SOLO UN’ULTIMA VOLTA, di Laura Pusceddu

Premio Solinas, breve sugli ospiti..

Gli ospiti d’onore di questa edizione, invece, sono stati Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, e Geppi Cucciari, autrice, sceneggiatrice e attrice, in un talk sul Cinema indipendente e sull’importanza degli delle idee e delle storie. Geppi Cucciari in particolare, grazie alla sua irresistibile ironia, ha donato momenti di leggerezza e riflessione, bilanciando perfettamente il tono emozionante della premiazione. Le sue battute hanno strappato sorrisi e applausi, creando un clima di complicità tra i presenti.

Premio Solinas, le dichiarazioni..

“Innovare il cinema e l’audiovisivo, creando nuovi format, preparare i giovani talenti italiani ad affrontare le sfide del mercato globale rigenerando l’industria con rinnovate energie creative, sguardi, visioni e nuove voci è la mission del Premio Solinas, che a La Maddalena riconferma con forza il ruolo primario degli Autori e dei produttori nel processo di sviluppo creativo” dichiara Annamaria Granatello Presidente e Direttrice del Premio Solinas.

“Una istituzione in Sardegna che l’anno prossimo compie 40anni. Dal 18 al 22 settembre l’isola di La Maddalena, cuore pulsante del Premio, si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto, dove professionisti dell’audiovisivo, nuovi autori, studenti e pubblico si sono incontrati in un contesto unico e suggestivo, per un momento di crescita personale e professionale. Colpisce molto come tutto l’arcipelago sia impegnato ad accogliere eventi, workshop, convegni, attività formative e di promozione che coinvolgono ospiti e comunità locale. L’obiettivo ben riuscito è quello di rendere l’isola protagonista di un percorso culturale e professionale che valorizzi sempre più la crescita del Cinema Italiano e del Cinema Made in Sardegna. Il Cinema in Sardegna, come dico spesso, ha un grandissimo potenziale perché porta la Sardegna nel mondo e di conseguenza il resto del mondo viene a visitare la nostra terra. Uno spazio culturale e uno sguardo sulla Sardegna che sa raccontare storie belle e meno belle, ma che comunque ci rappresentano e trasferiscono un pezzo della nostra identità, cultura, ambiente: una parte di chi siamo noi, agli altri” dichiara Ilaria Portas Assessora della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma Sardegna.”

Il Premio Solinas, in breve..

Il Premio Solinas è una struttura permanente che in 39 anni di attività ha favorito la realizzazione di 172 prodotti audiovisivi di cui 150 film, 3 webseries, 12 cortometraggi, 5 pilota per serie TV e 1 serie TV ed è sostenuto da: MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, REGIONE SARDEGNA, REGIONE LAZIO, COMUNE DI LA MADDALENA, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Conta sul patrocinio di ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA, UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, UNIVERSITÀ DI SASSARI, ISTITUTO G.GARIBALDI DI LA MADDALENA, e delle Ass. di Categoria APA, ANICA, 100AUTORI, ANAC, AGICI, WRITERS GUILD ITALIA, CNA, SNCCI, UNITA. Media Partner CINECITTÀ NEWS. Collabora con: APOLLO 11, RAI FICTION, MARINA MILITARE, COMITATO FESTEGGIAMENTI S.MARIA MADDALENA ’74, I RAGAZZI DAL POLLICE VERDE, SENSIBILMENTE, PREMIO BOOKCIAK, AZIONE! SALINA DOC FEST, L’UOMO E LA BESTIA, FIGARI INTERNATIONAL SHORT FILM FEST, ALICE NELLA CITTÀ. Partner La Bottega Della Sceneggiatura: NETFLIX. Main Sponsor: RAI FICTION. Sponsor: RAI CINEMA, ALLIANZ, HOWDEN, DELCOMAR, TURMO TRAVEL, GRIMALDI LINES.

