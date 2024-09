Gli attori Gael García Bernal e Diego Luna saranno alla Festa del Cinema di Roma per presentare Máquina: il Pugile, la serie tv in arrivo su Disney+.

Tra le anteprime assolute in arrivo a RoFF19, spicca quella relativa alla serie tv con la coppia da sogno formata da Gael García Bernal e Diego Luna. I due attori saranno ospiti a Roma per dare in pasto a pubblico e critica una serie tv che si preannuncia emozionante e ricca di pathos. Máquina: il Pugile, infatti, porterà su Disney+ la storia di rivalsa sportiva da parte di un pugile oramai ad un punto morto della sua carriera, in lotta non solo con con i suoi demoni personali.

La trama ufficiale: Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un’efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l’ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe.

La serie è interpretata da Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González, Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco e Lucía Méndez.

Máquina: il Pugile è prodotta da Searchlight Television e da Gael García Bernal (Y tu mamá también – Anche tua madre, Coco) e Diego Luna (Y tu mamá también – Anche tua madre, Rogue One: A Star Wars Story, Pan y Circo, Andor) con La Corriente del Golfo, e sarà disponibile in streaming sulle piattaforme DTC di Disney. Marco Ramirez (Daredevil) è produttore esecutivo e showrunner, mentre Bernal, Luna, Gabriel Ripstein, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach e Kyzza Terrazas sono produttori esecutivi. La serie è diretta da Gabriel Ripstein (600 miglia, An Unknown Enemy).

Máquina: il Pugile debutterà il 9 ottobre 2024 sulla piattaforma streaming Disney+ con tutti e sei gli episodi.

