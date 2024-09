RoFF19: il trailer di Anora, film Palma D’oro a Cannes

Reduce dalla Palma d’oro a Cannes 77, il film “Anora” sarà presente alla Festa del Cinema di Roma.

Il nuovo film diretto da Sean Baker, regista di Un sogno chiamato Florida e Tangerine, avrà uno spazio importante durante RoFF19. A tal proposito, Universal Pictures nei giorni scorsi ha diffuso in rete il trailer ufficiale in italiano, fissando tra l’altro la release cinematografica al prossimo 7 novembre 2024.

Anora è stato scritto e diretto da Sean Baker, prodotto da Alex Coco, Samantha Quan e Sean Baker. Il cast conta Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan.

Ecco la trama ufficiale: Anora, una giovane sex worker di Brooklyn, ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca. La notizia arriva in Russia e la sua favola rischia di andare in frantumi quando i genitori di lui partono per New York per far annullare il matrimonio.

Correlati