Il gioco da tavolo Magic: The Gathering è pronto per espandere il proprio universo attraverso una serie anime su Netflix.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’evento noto come Geeked Week. La serie anime sarà sviluppata per Netflix dallo showrunner e produttore esecutivo Terry Matalas (Star Trek: Picard, 12 Monkeys). La lavorazione della serie arriverà in collaborazione con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast, con il premio Oscar Patrick Osborne (Feast) come supervisore alla regia e produttore esecutivo.

“È stata una collaborazione da sogno con Netflix, Hasbro Entertainment, Wizards of the Coast e il brillante Patrick Osborne per portare i tanti mondi di Magic: The Gathering in streaming“, racconta Matalas [Terry]. “Chi è nuovo a questa saga tentacolare scoprirà ciò che milioni di fan che giocano ogni giorno già sanno. Magic è il sandbox narrativo definitivo, pieno di personaggi iconici e complessi, poteri straordinari e sconvolgenti e portali per ogni genere immaginabile. È anche un potente promemoria che non importa da quale cultura, paese o piano di esistenza si provenga, possiamo tutti unirci e diventare eroi insieme“.

It’s happening! Netflix’s MAGIC: THE GATHERING animated series is now in production from showrunner Terry Matalas in partnership with Hasbro Entertainment and Wizards of the Coast. #GeekedWeek pic.twitter.com/6502FcslqO — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024

Breve storia di Magic: The Gathering

Magic: The Gathering è il primo gioco di carte collezionabili del mondo, creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 dalla Wizards of the Coast. Secondo la Wizards of the Coast al 2003 era giocato da più di sei milioni di persone in più di cinquanta paesi. Al 2011 è il più venduto gioco di carte collezionabili, seguito da Pokémon Trading Card Game e Yu-Gi-Oh!.

Magic: The Gathering (il nome dell’edizione italiana è stato Magic: l’Adunanza fino all’espansione Flagello del giugno 2003, poi anche sulle confezioni italiane comparve Magic: The Gathering) è un gioco in cui le carte rappresentano le magie a disposizione di un mago che si confronta in una battaglia con un altro o più maghi. Ognuno dei contendenti ha a disposizione creature, incantesimi, stregonerie, artefatti, magie veloci (dette istantanei) e alleati (detti planeswalker) per cercare di sconfiggere uno o più avversari.

Il gioco si divide in più formati, nei quali vigono regole diverse. [via Wikipedia]

