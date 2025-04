Project UFO, la miniserie polacca con il suo intrigante mix di fantascienza, commedia e dramma politico, sarà presto disponibile su Netflix.

Project UFO – da non confondersi né con l’omonima serie usa degli anni ’70 e né con la più recente serie di Robert Zemeckis – è ambientata negli anni ’80, e conduce gli spettatori in un viaggio umoristico ma intrigante in uno degli incidenti UFO più bizzarri e dibattuti della Polonia. Traendo ispirazione da resoconti reali di un presunto atterraggio UFO, la serie fonde fantascienza, satira e dramma investigativo, offrendo una nuova interpretazione del mondo delle cospirazioni extraterrestri.

La trama della miniserie segue un presuntuoso conduttore televisivo che è sempre alla ricerca di notizie sensazionalistiche, al fine di aumentare la sua popolarità e gli ascolti delle sue inchieste. Per tale motivo il conduttore si mette in viaggio per scoprire la verità dietro il presunto incontro alieno. Accanto a lui c’è un eccentrico ufologo, la cui passione per i fenomeni extraterrestri alimenta la sua profonda convinzione che gli alieni siano davvero arrivati ​​sulla Terra.

Project UFO

Project UFO è stata creata e diretta da Kasper Bajon, nel cast Piotr Adamczyk, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska e Julia Kijowska.

La miniserie, composta da quattro episodi, sarà disponibile su Netflix a partire dal 16 aprile prossimo.

IL TRAILER