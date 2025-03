Revelations (Tre Rivelazioni in Italia) è un thriller mistico-psicologico diretto dall’affermato regista coreano Yeon Sang-ho e co-prodotto da Alfonso Cuarón. La pellicola è disponibile su Netflix.

Un pastore (Ryu Jun-yeol) si sente “toccato” da Dio e questa rivelazione divina lo convince che debba agire in Suo nome. Nel frattempo, una detective (Shin Hyun-been) viene incaricata di indagare su un caso di scomparsa che risveglia in lei il dramma personale vissuto anni prima. La poliziotta, infatti, è tormentata dalle visioni della sorella defunta, che le provocano devastanti attacchi di panico. Ciascun personaggio di questo thriller persegue i propri obiettivi, convinto di essere nel giusto.

Revelations | Il Commento

Tre Rivelazioni è un thriller intimo e personale che esplora i drammi dell’animo umano. Non ci sono personaggi nettamente buoni o cattivi, ma uomini e donne che si muovono lentamente e inesorabilmente verso il loro drammatico destino. Yeon Sang-ho non propone un film dal ritmo serrato o ricco di colpi di scena, ma un’analisi profonda dell’ipocrisia di chi giustifica azioni deplorevoli in nome di un presunto bene superiore. I personaggi si muovono con stanchezza, rallentando la narrazione, per poi liberare il loro carico emotivo in momenti dinamici che sorprendono e invitano lo spettatore alla riflessione.

Revelations | Trailer

L’atmosfera generale si discosta nettamente da quella di Train to Busan, ma il film resta godibile, nonostante alcune sequenze sembrino protrarsi eccessivamente. Con Revelations, Yeon Sang-ho si allontana completamente dal suo passato, offrendo un poliziesco raffinato che racchiude elementi significativi della cultura sudcoreana. La pellicola pone l’attenzione su il crescente fenomeno delle nuove chiese pseudo-cattoliche, sempre più diffuse nel Paese: culti in cui gli adepti sono trattati come fonte di profitto e merce di scambio per il potere, piuttosto che come “pecorelle smarrite” da salvare.

Revelations è un film impegnato, lontano dall’atmosfera ovattata dei K-drama o dal fantasy di opere popolate da zombie e creature fantastiche. I due protagonisti, Shin Hyun-been e Ryu Jun-yeol, dimostrano una straordinaria maturità recitativa. Il doppiaggio italiano, pur facilitando la fruizione, non riesce a trasmettere la drammaticità di alcuni passaggi, che in lingua coreana risultano molto più intensi e suggestivi. Per questo, consigliamo di guardare il film in versione originale con i sottotitoli.

Revelations (o Tre Rivelazioni in italiano) è attualmente disponibile su Netflix.

