Il colosso dello streaming Netflix ha svelato quest’oggi il trailer di L’Eternauta, la serie sci-fi ispirata al famoso fumetto di Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López.

Tra i progetti internazionali più interessanti in arrivo in piattaforma quest’anno, L’Eternauta metterà in scena ciò che accade alla popolazione dopo che alcuni eventi apocalittici iniziano a susseguirsi sulla Terra. La serie creata da Bruno Stagnaro esordirà su Netflix a partire dal 30 aprile di quest’anno.

La sinossi ufficiale di L’Eternauta recita: una notte d’estate Buenos Aires viene investita da una misteriosa nevicata mortale, che spazza via la maggior parte della popolazione. Juan Salvo e i suoi amici iniziano una lotta disperata per la sopravvivenza, che si farà ancora più ardua quando diventerà chiaro che la tempesta di neve tossica è stata solo il primo attacco di un esercito alieno che sta per invadere la Terra.

Nel cast, oltre al pluripremiato attore argentino Ricardo Darín, spiccano i volti di Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Mora Fisz, Claudio Martínez Bel e Orianna Cárdena.

Il fumetto originale “L’Eternauta” è stato pubblicato alla fine degli anni 50, ed è subito divenuto l’oggetto del desiderio di molti filmmakers, ciononostante Netflix è stato l’unico studios a credere nel suo potenziale.

L’Eternauta | Trailer

Dopo una nevicata mortale che uccide milioni di persone, Juan Salvo e un gruppo di sopravvissuti lottano contro una minaccia controllata da una forza invisibile. Basato sull'iconica graphic novel scritta da Héctor G. Oesterheld e illustrata da Francisco Solano López, L'Eternauta… pic.twitter.com/1SRSPuyDCI — Netflix Italia (@NetflixIT) March 31, 2025