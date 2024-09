Blade: i Marvel Studios hanno trovato un nuovo regista?

Lo sviluppo del nuovo cinecomic Marvel Studios “Blade” è da tempo fermo al palo, ma secondo un report recente le cose starebbero per cambiare.

Il film dedicato al celebre vampiro di casa Marvel Comics sin dal suo annuncio ha attraverso una serie di problematiche relative al suo sviluppo. Bassam Tariq è stato, infatti, il primo regista ad essere collegato a Blade, il suo addio ha poi spinto lo studios ad ingaggiare Yann Demange, ma anche in questo caso l’epilogo è stato lo stesso. La produzione ha inoltre dovuto dire addio a due membri del cast, ossia Aaron Pierre (vicino al ruolo di John Stewart in Lanterns) e Delroy Lindo.

Questi problemi, unitamente all’assenza di nuovi sviluppi a livello sceneggiativo, hanno portato lo studios a rinviare più volte l’uscita del film al cinema. Attualmente Blade non ha una data di uscita.

Fatta questa doverosa premessa, ora World of Reel (via SuperHeroHype) ha riferito che i Marvel Studios avrebbero incontrato Jeymes Samuel (The Book of Clarence), rimanendo assolutamente soddisfatti delle sue idee. Chiaramente non c’è nulla di ufficiale, ma la fonte specifica che Samuel potrebbe realmente aver fatto centro nel cuore di Feige e company. In aggiunta a questo rumour, la fonte ha anche riferito che Blade rimane uno dei progetti cardine del prossimo MCU.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito..

La pellicola sarà sviluppata dai Marvel Studios. Il film al momento non ha un regista, in cabina di sceneggiatura si sono alternati Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green, quest’ultimo impegnato nel rimaneggiamento della stessa. Al momento l’ultima stesura è nelle mani di Eric Pearson. Le riprese dovrebbero partire nel corso di quest’anno. Il cast al momento vede confermati i soli Mahershala Ali e Mia Goth.

