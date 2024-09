Aaron Pierre e Stephan James sono i due attori scelti da HBO per ottenere un ruolo da protagonista in Lanterns, la nuova serie tv DC.

La serie tv Lanterns in breve tempo è diventato un progetto centrale nel futuro DC Universe creato da Peter Safran e James Gunn (i co-CEO di DC Studios), a tal proposito il casting in queste ultime settimane ha iniziato ad ottenere una cassa di risonanza importante. Con Kyle Chandler scelto per dare volto alla lanterna Hal Jordan (qui la notizia), ora il the Hollywood Reporter rivela che l’obiettivo dei produttori è passato sull’attore che interpreterà l’altra lanterna terrestre “John Stewart“.

La famosa fonte, a tal proposito, ha riferito che la shortlist finale per dare volto alla celebre lanterna comprende ora i soli nomi di Aaron Pierre (Rebel Ridge) e Stephan James (The Lession Piano), con Damson Idris (Snowfall) fuori dai giochi a causa dei suoi impegni lavorativi. Al momento nessun commento ufficiale da HBO e DC Studios è arrivato, sarà pertanto attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Lanterns e le note di produzione

Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King. Il trio è co-autore e produttore esecutivo della serie, con Mundy come showrunner. Kyle Chandler avrà il ruolo di Hal Jordan.

L’annuncio della serie Lanterns è arrivato nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios “James Gunn e Peter Safran” hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate la notizia nel dettaglio).

Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi neri della compagnia. La storia vede i due personaggi indagare su un omicidio terrestre con implicazioni più ampie.

