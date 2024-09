I villain Bane e Deathstroke in un nuovo film DC Studios?

L’universo cinematografico DC sta sviluppando un film che avrà tra i protagonisti Bane e Deathstroke, due celebri villain di Batman.

Con la serie The Penguin su HBO ed il film Joker: Folie à Deux (il trailer finale) in arrivo nelle sale, i villain dell’universo Batman potrebbero aver trovato vita facile nei sogni di James Gunn e Peter Safran, i due co-CEO di DC Studios. Secondo Deadline, infatti, lo studios ha affidato la sceneggiatura di questo nuovo film a Matthew Orton, già autore della sceneggiatura di Captain America: Brave new World, uno dei prossimi capitoli dell’MCU.

La fonte ha spiegato che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo, e che non è ancora certo che Bane e Deathstroke siano alla fine le due figure centrali del film. A tal proposito, è più logico attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

Bane ha ottenuto una enorme visibilità ad Hollywood quando è stato scelto da Christopher Nolan per il suo terzo atto della trilogia su Batman (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno), mentre Deathstroke avrebbe dovuto fare il suo esordio nel DCU del vecchio corso Warner Bros, ma ovviamente i piani poi sono cambiati.

Cosa pensate di un film dedicato ad un team villain composto da Bane e Deathstroke?

Correlati