Lanterns: Kyle Chandler sarà Hal Jordan nella serie tv DC

James Gunn e Peter Safran hanno finalmente trovato il volto di Hal Jordan nella serie tv Lanterns, il suo nome è Kyle Chandler.

La serie tv ha ottenuto in via libera ufficiale nel mese di giugno (qui la notizia), e da allora è rimasta lontana dai riflettori. Ebbene, a distanza di qualche mese, il veterano Kyle Chandler (Godzilla x Kong) è stato scelto per interpretare il famoso Hal Jordan nella serie tv, che ricordiamolo andrà in onda su HBO. A confermare la notizia è stato questa sera il The Hollywood Reporter.

Altri ruoli saranno annunciati nelle prossime settimane..

Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King. Il trio è co-autore e produttore esecutivo della serie, con Mundy come showrunner.

L’annuncio della serie Lanterns è arrivato nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios “James Gunn e Peter Safran” hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate la notizia nel dettaglio).

Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi neri della compagnia. La storia vede i due personaggi indagare su un omicidio terrestre con implicazioni più ampie.

Correlati