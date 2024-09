Zombie e satira politica nel bizzarro trailer di Rumours

Bleecker Street ha pubblicato nelle ultime ore il trailer di Rumours, il bizzarro zombie movie che miscela horror a satira politica.

Il film è stato prodotto da Ari Aster, e diretto da Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson, il trio dietro il discreto successo ottenuto dal film “The Green Frog“. Al centro della storia la bizzarra disavventura “con zombie” vissuta dai leader delle nazioni più influenti al mondo durante il G7. Rumours, a tal proposito, si erge come la più classica delle satire politiche, con quel pizzico di brivido che di certo non fa male.

Questa è la trama ufficiale:

Rimbalzando tra commedia, horror apocalittico e delirante soap opera, Rumours segue sette leader delle democrazie più ricche del mondo al summit annuale del G7, dove cercano di stendere una dichiarazione provvisoria riguardante una crisi globale. Con inattese, divertentissime performance di un brillante cast corale che include Cate Blanchett, Alicia Vikander e Charles Dance, questi cosiddetti leader diventano uno spettacolo di incompetenza, lottando con ostacoli sempre più surreali in boschi nebbiosi, mentre cade la notte e si rendono conto di essere soli. Satira dell’inettitudine politica che salta da un genere all’altro, l’ultimo film degli incomparabili registi Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson è un viaggio nel cuore assurdo del potere e del fallimento istituzionale in un mondo che brucia lentamente.

Nel cast internazionale spiccano i volti di Cate Blanchett (come cancelliera tedesca), Charles Dance (come presidente degli USA), Alicia Vidander (come delegata svedese) e Rolando Ravello (come primo ministro italiano). Con loro anche Nikki Amuka-Bird, Roy Dupuis, Denis Ménochet, Takehiro Hira, Alexa Kennedy, Ralph Berkin e Zlatko Buric.

Rumours è stato presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, e successivamente ha ottenuto spazio in altri importanti festival in giro per il mondo. Ora la release negli USA è stata fissata per il 18 ottobre 2024.

