La serie tv Chucky è stata cancellata dopo la terza stagione

Chucky non tornerà con una quarta stagione, la serie tv dedicata alla famosa bambola assassina è stata cancellata.

La serie tv è stata ideata dal creatore del franchise Don Mancini nel 2021, e da allora ha sempre ottenuto dati discreti sia dalla critica che dall’audience. Ora, grazie al the Hollywood Reporter, si apprende che Syfy e USA Network hanno deciso di staccare la spina dopo tre stagioni. La fonte ha anche riportato il commento dello stesso Mancini:

Sono addolorato per la notizia che ‘Chucky’ non tornerà per una quarta stagione, ma sono così grato per i tre anni da urlo che abbiamo avuto. Vorrei ringraziare UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, il nostro fantastico cast e la troupe di Toronto e, infine, i nostri fantastici fan, un grande abbraccio sanguinolento. La vostra incredibile campagna #RenewChucky ha davvero scaldato il freddo cuore di Chucky. Chucky tornerà! Lui TORNA SEMPRE.