The Legend of Ochi: il trailer del fantasy con Willem Dafoe

A24 ha diffuso oggi in rete il trailer di The Legend of Ochi, il film fantasy scritto e diretto da Isaiah Saxon.

Il film nasce da un’idea dello stesso Saxon, noto per la regia di video musicali, e porta in sala la storia di una ragazzina di una piccola isola del Mar Nero che si ritrova alle prese con un cucciolo di Ochi, una fantasiosa razza animale che terrorizza la stessa popolazione locale. Tra i due nasce una sorta di amicizia che va al di là degli storici contrasti tra uomo e bestia.

Nel cast di The Legend of Ochi spiccano i volti della giovanissima Helena Zengel, ma anche di Willem Dafoe, Finn Wolfhard ed Emily Watson. Il regista Isaiah Saxon e la sua Encyclopedia Pictura producono il film con Traci Carlson e Richard Peete per Neighborhood Watch, e Jonathan Wang con Year of the Rat. I produttori esecutivi sono i Fratelli Russo, Mike Larocca e Angela Russo-Otstot di AGBO, insieme a Louise Lovegrove e Alex Plapinger. La sopracitata A24 ha finanziato il film e gestisce la distribuzione.

Ad oggi The Legend of Ochi ha una data d’uscita non chiara nel 2025 sotto il marchio A24, mentre per il nostro mercato sarà I Wonder Pictures ad occupari della distribuzione.

