Box Office USA | Venom: The Last Dance vince ma non convince

Doveva essere un nuovo grande weekend di cinema negli USA, ma a quanto pare Venom: The Last Dance verrà ricordato come l’ennesima delusione di un 2024 che di certo non passerà alla storia per i grandi numeri.

Secondo le stime di BoxOfficePro, infatti, Venom 3 ha esordito con un incasso di 51 milioni di dollari, ben al di sotto della fascia bassa delle previsioni venute fuori dalle anteprime di giovedì sera (qui il nostro aggiornamento).

L’incasso profuso, dati alla mano, risulta il più basso della trilogia (80,2 milioni per Venom, 90 milioni per Venom: La Furia di Carnage), ma anche più basso di altri film di genere quali Ant-Man (57,2 milioni) e The Incredible Hulk (55,4 milioni), The Flash (55 milioni) e Shazam! (53,5 milioni). Detto questo, va considerato che The Last Dance è stato realizzato con un budget non eccelso (si parla di 90/100 milioni) e pertanto un incasso del genere può non essere considerato un flop.

Ma veniamo ai motivi di questo importante calo degli incassi.

Venom: The Last Dance ha ottenuto una serie di recensioni “imbarazzanti” (trovate qui la nostra recensione), le quali hanno abbassato di molto il punteggio su Rotten Tomatoes (36%), facendo il paio con i punteggi non eccezionali venuti fuori dal CinemaScore (B-). Dati del genere, unitamente alla reiterata scelta creativa di Sony riguardo al distacco dalla figura chiave di Spider-Man (ricordiamo che la Sony ha ricreato il suo Marvel Universe intorno ai personaggi dello Spider-Verse, senza mai citare Spider-Man nei suoi film), hanno fornito un cattivo passaparola, e quindi un incasso al di sotto delle stime degli analisti.

Fortunatamente il franchise legato al personaggio di Venom ha dimostrato di avere lo zoccolo duro dei suoi sostenitori nei mercati internazionali. Il film di Kelly Marcel ha esordito, infatti, con 124 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale Worldwide “consistente” di 175 milioni. Si tratta della terza più alta apertura internazionale del 2024 dietro Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine.

Contrariamente a quanto accaduto a La Furia di Carnage, la Cina ha scelto di distribuire The Last Dance anche nelle sue sale, ed il risultato è stato 46 milioni di dollari, di cui 6 dalle sale IMAX, il più grande esordio di un cinecomic dai tempi di Spider-Man: Far From Home, ma anche la più grande apertura hollywoodiana del 2024. Tra gli altri mercati internazionali, citiamo Messico (7,3 milioni), Corea del Sud (5,8 milioni), Regno Unito (5,7 milioni), India (4,7 milioni) e Germania (4,1 milioni).

Box Office USA, gli altri film in classifica

La seconda posizione è andata all’horror Smile 2 con un nuovo incasso da 9,4 milioni di dollari, ed un totale ora di 40,71 milioni. La terza piazza è stata raccolta, invece, da Il Robot Selvaggio con 6,5 milioni di dollari nel weekend, e 111,36 milioni dal giorno del suo esordio. Con lo stesso incasso (in quarta posizione) si è posizionato l’esordiente Conclave (qui la nostra recensione), mentre in quinta posizione ci è andato al dramma romantico We Live in Time (presentato a Roma in questi giorni) con 4,84 milioni, per un totale di 11,76 milioni.

