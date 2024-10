We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo, il nuovo film diretto da John Crowley, ha ottenuto il suo spazio durante l’edizione 2024 della Festa del Cinema di Roma.

La presentazione romana del dramma romantico del regista di “Brooklyn” è prevista per la giornata odierna all’interno della sezione “Grand Public“. We Live in Time viene descritto come un “film romantico e intenso sulla capacità dell’amore di plasmare il tempo e la vita delle persone“. A Roma per la presentazione alla stampa del film ci sarà lo stesso regista.

Nel frattempo Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano che vi proponiamo qui di seguito.

We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo è stato scritto e diretto da John Crowley. Nel cast spazio per la coppia formata da Andrew Garfield e Florence Pugh. L’uscita nelle sale italiane del film è stato fissato per il 28 novembre 2024, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

La Trama: Un incontro fortuito cambia le vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), appena uscito da un divorzio. Attraverso istantanee della loro vita insieme – innamorarsi perdutamente, costruire una casa, diventare una famiglia – emerge una verità che mette a dura prova la loro storia d’amore. Mentre intraprendono un percorso scandito dalla dittatura del tempo, imparano ad apprezzare ogni attimo del loro amore.

