Il trailer di Deadpool & Wolverine è il più visto di sempre

Il cinecomic Deadpool & Wolverine è l’unico cinecomic Marvel Studios atteso in questo 2024, ma anche il più atteso in assoluto.

L’ingresso di Wade Wilson/Deadpool nell’MCU è un evento atteso dai fan Marvel da anni, un sogno che per molti finalmente si avvera. La nuova conferma è arrivata quest’oggi attraverso un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline relativo al primo trailer da poco lanciato in rete.

Secondo i dati offerti dalla celebre fonte, infatti, il trailer di Deadpool & Wolverine è risultato il più visto di sempre nelle prime 24 ore. I dati rivelano che il numero di visualizzazioni è stimato è 365 milioni, oltre 100 milioni in più di quelle realizzate dall’ex leader “Spider-Man: No Way Home“.

Il numero di visualizzazioni di un trailer non è strettamente legato all’attesa del pubblico, questo è certo, ma è chiaro che la curiosità di fan e addetti ai lavori è enorme, e che quello di Shawn Levy potrebbe essere un potenziale straordinario successo per i Marvel Studios, con buona pace dei soliti detrattori.

Deadpool & Wolverine: il film.

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. Le riprese si stanno tenendo a Londra, nel Regno Unito. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Liev Schreiber, Morena Baccarin.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Il film sarà nelle sale dal 26 luglio 2024.