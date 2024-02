Le riprese di Michael, il biopic incentrato sulla vita di Michael Jackson, sono partite da qualche settimana, e Lionsgate ha scelto di pubblicare oggi la prima foto ufficiale.

L’immagine in questione, ispirata al Royal Concert In Brunei del 1996, mostra l’impressionante somiglianza tra Jaafar Jackson e suo zio, l’indimenticato re del pop. Come noto, Jaafar è il figlio di Jermaine, fratello di Michael.

Michael: il film.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, il film sarà diretto dal premio Oscar Antoine Fuqua su una sceneggiatura firmata da John Logan (Il Gladiatore). La produzione sarà curata dalla mano esperta di film biografici Graham King (Bohemian Rhapsody), con John Branca e John McClain, entrambi già impegnati come co-esecutori testamentari dei beni del re del pop. Il ruolo da protagonista è stato, invece, da tempo assegnato a Jaafar Jackson, nipote di Michael. Joe Jackson sarà interpretato da Colman Domingo, nel cast anche Nia Long, Juliano Krue Valdi, Miles Teller.

Secondo Lionsgate, il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Jackson, anche se non è ancora chiaro come il film affronterà le numerose controversie che coinvolgono l’icona della musica, dal momento che la lavorazione del film avviene in concomitanza con le nuove accuse di molestie sessuali su minori, venute alla luce con il documentario HBO del 2019 Leaving Neverland.

Il biopic – ancora senza titolo – sarà distribuito nelle sale a partire dal 18 aprile 2025.