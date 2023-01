Michael Jackson avrà il volto di suo nipote Jaafar Jackson

Come già annunciatovi qualche settimana fa, è stata annunciata da Lionsgate la produzione del biopic del Re del Pop, Michael Jackson. Il film sarà diretto da Antoine Fuqua e, ad interpretare l’indimenticabile icona Pop ci sarà Jaafar Jackson, suo nipote.

Michael, questo è il titolo del progetto in lavorazione prodotto da Lionsgate che vede al suo fianco la mano esperta di film biografici, Graham King (Bohemian Rhapsody) e, John Branca e John McClain, co-esecutori testamentari dei beni di Michael Jackson. Alla scrittura della sceneggiatura c’è John Logan, già sceneggiatore de Il Gladiatore e The Aviator.

Michael: di cosa tratterà il biopic su Michael Jackson

Secondo Lionsgate, il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Jackson, anche se non è ancora chiaro come il film affronterà le numerose controversie che coinvolgono l’icona della musica, dal momento che la lavorazione del film avviene in concomitanza con le nuove accuse di molestie sessuali su minori, venute alla luce con il documentario HBO del 2019 Leaving Neverland.

Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson fratello di Michael

Chi è Jaafar Jackson:

“Jaafar interpreta mio figlio. È meraviglioso vederlo portar avanti l’eredità da artisti dei Jackson”, queste le parole di Katherine Jackson, madre di Michael.

Jaafar Jackson è il figlio del fratello di Michael, Jermaine Jackson, ed è un giovane artista in erba che ha debuttato nel 2019 con il suo primo singolo Got Me Singing.

“Ho incontrato Jaafar più di due anni fa e sono rimasto sbalordito dal modo in cui incarna lo spirito e la personalità di Michael. – ha dichiarato Graham King – Era qualcosa di così potente che, anche dopo aver fatto provini in tutto il mondo, era ben chiaro che potesse essere l’unico in grado di poter assumere questo ruolo. Sono oltremodo entusiasta che sia salito a bordo del progetto per interpretare suo zio, e non vedo l’ora che il modo possa vederlo sul grande schermo nei panni di Michael Jackson”.

Le riprese di Michael avranno inizio nei prossimi mesi del 2023.

fonte: Hollywood Reporter