The Wandering Earth II sorprendentemente nella Top 10 del Box Office nordamericano

Grande successo in Nord America per il blockbuster cinese Wandering Earth II, entrato in questo fine settimana nella classica Top 10 del Box Office Usa.

Secondo la società di misurazione Cosmocore il film, nonostante sia stato distribuito negli USA in sole 170 sale selezionate, ha incassato la ragguardevole cifra di 1,355 milioni di dollari, raggiungendo 2,71 milioni di dollari dalla data del 22 gennaio scorso, e incassando a livello globale ben 465,95 milioni di dollari.

THE WANDERING EARTH II

Il film, diretto da Frant Gwo e scritto dallo stesso regista insieme a Gong Ge’er, è basato sull’omonimo racconto di Liu Cixin il quale è anche il produttore insieme a Gong Ge’er. Nel cast Andy Lau, Wu Jin, Li Xuejian, Sha Yi, Ning Li, WangZhi e Zhu Yanmanzi.

Wandering Earth II è uscito nelle sale il 22 gennaio scorso contemporaneamente in Cina, Singapore, USA, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, mentre in Irlanda è stato distribuito a partire dal 27 gennaio. Non sappiamo ancora se da noi potrà essere distribuito nei cinema o in qualche piattaforma streaming.