The Wandering Earth II: il trailer del prequel del blockbuster cinese

Da poche ore online il trailer di The Wandering Eart II, il film che fa da prequel al fortunato blockbuster di fantascienza di produzione cinese del 2019.

La trama è ambientata nel futuro, in un periodo precedente alle vicissitudini viste nella pellicola originale che fu distribuita da Netflix, questa la sinossi ufficiale:

Nel prossimo futuro, il sole si sta espandendo rapidamente e inghiottirà la terra entro 100 anni. Per garantire la sopravvivenza dell’umanità, le nazioni si uniscono per formare un progetto globale senza precedenti e ambizioso per costruire potenti motori sulla superficie terrestre e allontanare il pianeta dal destino imminente. Intanto sono scoppiate le proteste per chiedere il riavvio del controverso Digital Life Project, che digitalizza gli esseri umani dopo la loro morte. Le tensioni aumentano presto e i manifestanti pianificano di sabotare il Progetto Terra Errante attaccando la Stazione Spaziale Ark…

THE WANDERING EARTH II

Il film è stato diretto Frant Gwo e scritto dallo stesso regista insieme a Gong Ge’er, è basato sull’omonimo racconto di Liu Cixin il quale è anche il produttore insieme a Gong Ge’er. Nel cast Andy Lau, Wu Jin, Li Xuejian, Sha Yi, Ning Li, WangZhi e Zhu Yanmanzi. La release nei cinema irlandesi e britannici a partire dal 27 gennaio, successivamente sarà distribuito anche nelle sale USA, mentre in Cina vedrà la luce il 22 gennaio. Non sappiamo ancora se da noi potrà essere distribuito nei cinema o in qualche piattaforma streaming.

IL TRAILER

IL POSTER