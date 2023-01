Il biopic su Michael Jackson sarà diretto da Antoine Fuqua

Entro quest’anno entrerà in produzione il biopic della Lionsgate dedicato all’indimenticato Re del Pop Michael Jackson. Alla sua direzione ci sarà il regista e produttore cinematografico statunitense Antoine Fuqua.

Michael, questo il titolo del biopic, sarà realizzato in collaborazione con la tenuta del cantante con i co-esecutori testamentari John Branca e John McClain, i quali saranno anche i produttori insieme a Graham King, quest’ultimo già produttore insieme a Jim Beach di Bohemian Rhapsody. Il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Michael Jackson, anche i suoi momenti più difficili, controversi e drammatici.

Antoine Fuqua, nonostante abbia iniziato la sua attività come regista di video musicale, è sicuramente più avvezzo alla direzione di pellicole di genere action. La sua esperienza in materia di biopic si è conclusa nel 2011 con l’abbandono della regia del lungometraggio dedicato al rapper americano Tupac Shakur. Queste le dichirazioni di Fuqua su Michael:

“I primi film della mia carriera sono stati video musicali, e sento ancora che la combinazione di film e musica è una parte profonda di ciò che sono … Per me, non esiste un artista con il potere, il carisma e il puro genio musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare video musicali guardando il suo lavoro: il primo artista nero a essere presente in alta rotazione su MTV. La sua musica e quelle immagini fanno parte della mia visione del mondo e la possibilità di raccontare la sua storia sullo schermo, insieme alla sua musica, è stata irresistibile”.

Fonte: Deadline