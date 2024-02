Netflix ha prensentato quest’oggi al popolo della rete il primo trailer di Damsel, il fantasy con protagonista Millie Bobby Brown.

Tra i film fantasy più attesi del 2024, Damsel porta in scena – dal prossimo 8 marzo – la disavventura di una damigella, il cui destino è quello di essere data in pasto ad un drago per saldare un debito di famiglia. La giovane stella hollywoodiana, oltre ad essere la protagonista del film, figura anche come produttrice con la sua PCMA Productions.

Damsel: il film.

La sceneggiatura è stata firmata da Dan Mazeau. Millie Bobby Brown è anche produttrice esecutiva con la sua PCMA Productions insieme a Zack Roth, Robert Brown, Sue Baden-Powell e lo stesso Mazeau. I produttori sono Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi. La regia è stata affidata a Juan Carlos Fresnadillo. Nel cast del film, con Millie Bobby Brown, anche Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson (Maid), Brooke Carter (L’alienista), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Angela Bassett.

TRAMA: Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Il film arriverà su Netflix dall’8 marzo 2024.