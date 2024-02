Smile 2: l’attrice Dylan Gelula nel cast dell’horror

La giovane attrice Dylan Gelula si è aggiunta al cast di Smile 2, sequel del fortunato horror approdato in sala nel 2022.

Prosegue a fari spenti il casting legato all’annunciato sequel di Smile. Nella notte, infatti, Deadline ha riferito che Dylan Gelula ha firmato per entrare nel cast. Nessun dettaglio è stato al momento rivelato riguardo la sua partecipazione al film. La Gelula si è fatta apprezzare fino ad oggi per aver ottenuto un ruolo secondario in Lady in the Water, e successivamente per First Girl I Loved.

Al momento il cast di Smile 2 conta i nomi di Lukas Gage, Naomi Scott, Rosemarie Dewitt, Dylan Gelula e Kyle Gallner, quest’ultimo di ritorno con il ruolo di Joel. La regia e la sceneggiatura saranno ancora a cura di Parker Finn. La release nelle sale è stata fissata per il 18 ottobre 2024.

Smile: il film.

Smile, diretto da Parker Finn, ha incassato nel 2022 la bellezza di 217 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget molto risicato. Nel cast spiccavano i nomi di Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey con Kal Penn e Rob Morgan. Tra i produttori Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, e Robert Salerno.

Ecco la sinossi ufficiale: Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente la dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.