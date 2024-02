Hit Man è il nuovo film diretto da Richard Linklater, con il nuovo astro nascente Glen Powell, in arrivo in sala dal 30 maggio.

Lanciato verso il grande successo da Top Gun: Maverick, ed ancora nelle sale con il divertente Tutti Tranne Te, il talentuoso ed affascinante Glen Powell nel film Hit Man interpreta un professore di psicologia che viene incaricato dal dipartimento di polizia – con cui collabora segretamente – di fingersi un killer per risolvere uno spinoso caso di omicidi. Nel cast spicca anche il volto di Adria Arjona, la cui presenza nella trama non fa altro che scombinare i piani dell’affascinante, quanto impacciato, professore.

Hit Man è stato presentato in anteprima mondiale durante la scorsa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ottenendo tra l’altro ottime recensioni dalla critica. Il lancio nelle sale italiane, come anticipato, è stato fissato per il 30 maggio prossimo.

Scritto a quattro mani da Linklater e Powell, qui anche co-produttori, il film è ispirato all’incredibile storia vera di Gary Johnson.

TRAMA: Gary Johnson (Glen Powell) è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose…