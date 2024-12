The Batman 2 | Warner Bros rimanda al 2027 il film DC

In questa ultima coda del 2024 la Warner Bros ha deciso di modificare le release di alcuni dei suoi film più importanti, The Batman 2 incluso.

Con una release precedentemente fissata al 2 ottobre 2026, il sequel di The Batman ha ora ottenuto un rinvio di anno intero, la nuova data d’uscita infatti è stata impostata al 1° ottobre 2027. Secondo il the Hollywood Reporter, le riprese del film dovrebbero partire durante la prossima estate, e non in primavera come in precedenza segnalato.

La data del 2 ottobre 2026 è stata di conseguenza affidata al film senza titolo diretto da Alejandro González Iñárritu, e con protagonista Tom Cruise. Il film dovrebbe portare sul grande schermo la storia di un uomo potente che cerca di salvare l’umanità da un disastro imminente da lui stesso creato.

Ma non è tutto, perchè Warner Bros ha spostato l’uscita di Mickey 17 è stata spostata dal 18 aprile 2025 al 17 marzo, data precedentemente detenuta dall’horror Sinners (horror con Michael B. Jordan), che a questo punto uscirà il 18 aprile.

The Batman 2 | Note di Produzione

The Batman Parte II sarà diretto da Matt Reeves, il cui impegno si estenderà anche a livello sceneggiativo in collaborazione col suo socio Mattson Tomlin. Chiaramente Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, ed ovviamente del suo alterego, il Crociato di Gotham. Sul casting, è molto probabile il ritorno anche di Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, di Jeffrey Wright come il Commissario Gordon, di Andy Serkis come Alfred, di Zoe Kravitz come Selina Kyle/Catwoman e di Barry Keoghan come Joker.

Come oramai noto, The Batman 2 sarà distribuito attraverso il marchio DC Elseworlds, un asset distaccato dalla nuova realtà nota come DC Studios, i cui CEO sono James Gunn e Peter Safran. A tal proposito, trovate a questo nostro indirizzo i film e le serie tv ce faranno parte della prima fase dell’immenso progetto DC Universe. Il film sarà distribuito nelle sale USA dal 1° ottobre 2027.